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На Театральной площади Курска появятся «Новогодние домики»

С 16 декабря там будет организована новогодняя и рождественская торговля
На Театральной площади Курска появятся «Новогодние домики»

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На Театральной площади Курска появятся «Новогодние домики». С 16 декабря там будет организована новогодняя и рождественская торговля, которая завершится 15 января 2020 года. 

Современное выставочно-ярмарочное оборудование разместят в целях единого архитектурно-художественного и стилистического оформления праздничного мероприятия, отметили в мэрии. 

Предпринимателей, желающих принять участие в праздничной торговле, администрация просит направлять свои заявки в городской департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей (ул. Радищева, 5, 6 этаж, каб. 6.25) или на электронный адрес департамента business@kurskadmin.ru. 

Подробная информация по телефону 74-02-55. 

Заявки принимаются до 10 декабря. 

Форму заявления на аренду оборудования можно скачать на сайте городской администрации.

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