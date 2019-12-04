На Театральной площади Курска появятся «Новогодние домики»
С 16 декабря там будет организована новогодняя и рождественская торговля
Современное выставочно-ярмарочное оборудование разместят в целях единого архитектурно-художественного и стилистического оформления праздничного мероприятия, отметили в мэрии.
Предпринимателей, желающих принять участие в праздничной торговле, администрация просит направлять свои заявки в городской департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей (ул. Радищева, 5, 6 этаж, каб. 6.25) или на электронный адрес департамента business@kurskadmin.ru.
Подробная информация по телефону 74-02-55.
Заявки принимаются до 10 декабря.
Форму заявления на аренду оборудования можно скачать на сайте городской администрации.