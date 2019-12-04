В Курске усилят контроль за самовольной парковкой на газонах
Местные власти и ГИБДД станут чаще проводить рейды
С 2015 до 2019 года в Курске количество составленных протоколов увеличилось в 5 раз, в том числе за парковку на газонах в 4,4 раза. Наиболее часто автомобилисты паркуются на газонах на проспектах Победы, Дружбы, Клыкова, на проезде Сергеева.
"Причиной такого роста является, с одной стороны, недостаточное количество парковочных мест, рост количества транспорта в городе, с другой стороны, усиление работы по выявлению нарушений", – отметил Виктор Карамышев.
Работу по привлечению к ответственности нарушителей власти усилят. Это коснётся и районов области. В числе первых шагов – усиление взаимодействия с ГИБДД, совместных рейдов станет больше. Также в планах назначить контролирующих специалистов по парковке на проблемных улицах.