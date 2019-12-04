В Курске усилят контроль за самовольной парковкой на газонах

Местные власти и ГИБДД станут чаще проводить рейды

В Курске в этом году прошли 27 рейдов по контролю самовольной парковки на газонах. Как отметил глава города, также поступают обращения от населения. Об этом говорили на заседании Межведомственного совета.С 2015 до 2019 года в Курске количество составленных протоколов увеличилось в 5 раз, в том числе за парковку на газонах в 4,4 раза. Наиболее часто автомобилисты паркуются на газонах на проспектах Победы, Дружбы, Клыкова, на проезде Сергеева."Причиной такого роста является, с одной стороны, недостаточное количество парковочных мест, рост количества транспорта в городе, с другой стороны, усиление работы по выявлению нарушений", – отметил Виктор Карамышев.Работу по привлечению к ответственности нарушителей власти усилят. Это коснётся и районов области. В числе первых шагов – усиление взаимодействия с ГИБДД, совместных рейдов станет больше. Также в планах назначить контролирующих специалистов по парковке на проблемных улицах.