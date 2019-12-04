  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске усилят контроль за самовольной парковкой на газонах

Местные власти и ГИБДД станут чаще проводить рейды
В Курске усилят контроль за самовольной парковкой на газонах

Читайте также

В Курске в этом году прошли 27 рейдов по контролю самовольной парковки  на газонах. Как отметил глава города, также поступают обращения от населения. Об этом говорили на заседании Межведомственного совета.

С 2015 до 2019 года в Курске количество составленных протоколов увеличилось в 5 раз, в том числе за парковку на газонах в 4,4 раза. Наиболее часто автомобилисты паркуются на газонах на проспектах Победы, Дружбы, Клыкова, на проезде Сергеева.

"Причиной такого роста является, с одной стороны, недостаточное количество парковочных мест, рост количества транспорта в городе, с другой стороны, усиление работы по выявлению нарушений", – отметил Виктор Карамышев. 

Работу по привлечению к ответственности нарушителей власти усилят. Это коснётся и районов области. В числе первых шагов – усиление взаимодействия с ГИБДД, совместных рейдов станет больше. Также в планах назначить контролирующих специалистов по парковке на проблемных улицах. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Пять курских "управляек" могут лишиться лицензий за грубые нарушения

Председатель курского ГСК присваивал взносы и тратил их на еду

Завтра в курской прокуратуре будет работать «горячая линия» по борьбе с коррупцией

В следующем году плата за ЖКХ в Курской области вырастет на 5,6%

В Курске бывшего борца с коррупцией судят за взятку

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске