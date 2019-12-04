В Курске два грузчика наворовали строительных материалов на 20 тысяч

Они спрятали украденное в гараже и даже нашли покупателя

В одной из курских организаций при инвентаризации недосчитались строительных материалов на сумму более 20 тысяч рублей. Руководство фирмы обратилось в полицию.Оперативники прежде всего проверили работников организации. Внимание полицейских привлекли двое грузчиков 32-х и 35-ти лет, которые имели доступ к имуществу. Выяснилось, что выполняя один из заказов, вместо положенного количества материалов, они загрузили в машину намного больше. Эти лишние материалы они спрятали в гараже одного из них и собирались продать. Даже нашли покупателя. Но завершить сделку не успели.Похищенные стройматериалы у них изъяли и уже вернули владельцам на законную реализацию. А двое воришек стали фигурантами уголовного дела.