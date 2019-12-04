В Курске бывшего борца с коррупцией судят за взятку

Полицейский получил 100 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела

В Курске бывший старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции идёт под суд. Его обвиняют в получении взятки, совершенном с вымогательством взятки.По версии следствия, 19 сентября бывший борец с коррупцией на стоянке автодороги в Курске получил от одного из местных бизнесменов 100 000 рублей. За эти деньги он пообещал оказать содействие в отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и обеспечить проведение по нему проверочных мероприятий.После получения взятки полицейского задержали сотрудники регионального УФСБ. А спустя четыре дня его уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.Следствию удалось собрать достаточно доказательств вины бывшего стража закона, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.