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Лента новостей / В регионе

В Курске бывшего борца с коррупцией судят за взятку

Полицейский получил 100 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела
В Курске бывшего борца с коррупцией судят за взятку

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В Курске бывший старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции идёт под суд. Его обвиняют в получении взятки, совершенном с  вымогательством взятки.

По версии следствия, 19 сентября бывший борец с коррупцией на стоянке автодороги в Курске получил от одного из местных бизнесменов 100 000 рублей. За эти деньги он пообещал оказать содействие в отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и обеспечить проведение по нему проверочных мероприятий.

После получения взятки полицейского задержали сотрудники регионального УФСБ. А спустя четыре дня его уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.  

Следствию удалось собрать достаточно доказательств вины бывшего стража закона, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.




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