В Курске бывшего борца с коррупцией судят за взятку
Полицейский получил 100 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела
По версии следствия, 19 сентября бывший борец с коррупцией на стоянке автодороги в Курске получил от одного из местных бизнесменов 100 000 рублей. За эти деньги он пообещал оказать содействие в отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и обеспечить проведение по нему проверочных мероприятий.
После получения взятки полицейского задержали сотрудники регионального УФСБ. А спустя четыре дня его уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Следствию удалось собрать достаточно доказательств вины бывшего стража закона, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
ФОТО - СУ СК РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ