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В следующем году плата за ЖКХ в Курской области вырастет на 5,6%

Губернатор утвердил максимально допустимый рост совокупного платежа
В следующем году плата за ЖКХ в Курской области вырастет на 5,6%

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Губернатор утвердил максимально допустимый рост совокупного платежа за услуги ЖКХ в Курской области на 2020 год.

Для всех муниципальных образований региона с 1 июля по 31 декабря следующего года он составит 5,6%. В этом году это 5,7%.

Ранее правительство установило предельно допустимый порог повышения коммунальных платежей для всех регионов, в частности для Курской области - 3,6%. Однако по отдельным поселениям рост может быть выше ещё на 2%. И он может быть ещё больше - при расчёте предельных индексов не учитывается разница в размере платежей из-за изменения набора коммунальных услуг. То есть, если поменяется набор услуг или формула их расчёта, то закон позволяет не ограничивать совокупный рост платежа предельным индексом.

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