Завтра в курской прокуратуре будет работать «горячая линия» по борьбе с коррупцией

У курян будет только один час, чтобы сообщить об известных им фактах коррупции





9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В прокуратуре Курской области завтра, 5 декабря с 15 до 16 часов будет работать «горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией.По телефону 8 (4712) 70-36-75 курян просят сообщать об известных им фактах коррупции, противоправных действиях должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Также можно задать интересующие вопросы в сфере антикоррупционного законодательства.Кроме того сегодня и завтра вопросы можно прислать на электронную почту kurskobl@mail.ruОтветы на них разместят 9 декабря на официальном сайте областной прокуратуры в рубрике «Разъясняем законодательство».