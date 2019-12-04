  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Завтра в курской прокуратуре будет работать «горячая линия» по борьбе с коррупцией

У курян будет только один час, чтобы сообщить об известных им фактах коррупции

Читайте также

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В прокуратуре Курской области завтра, 5 декабря с 15 до 16 часов будет работать «горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией.

По телефону 8 (4712) 70-36-75 курян просят сообщать об известных им фактах коррупции, противоправных действиях должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Также можно задать интересующие вопросы в сфере антикоррупционного законодательства.

Кроме того сегодня и завтра вопросы можно прислать на электронную почту kurskobl@mail.ru

Ответы на них разместят 9 декабря на официальном сайте областной прокуратуры в рубрике «Разъясняем законодательство».

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Пять курских "управляек" могут лишиться лицензий за грубые нарушения

Председатель курского ГСК присваивал взносы и тратил их на еду

В следующем году плата за ЖКХ в Курской области вырастет на 5,6%

В Курске бывшего борца с коррупцией судят за взятку

В Курске два грузчика наворовали строительных материалов на 20 тысяч

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске