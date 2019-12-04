Завтра в курской прокуратуре будет работать «горячая линия» по борьбе с коррупцией
У курян будет только один час, чтобы сообщить об известных им фактах коррупции
По телефону 8 (4712) 70-36-75 курян просят сообщать об известных им фактах коррупции, противоправных действиях должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Также можно задать интересующие вопросы в сфере антикоррупционного законодательства.
Кроме того сегодня и завтра вопросы можно прислать на электронную почту kurskobl@mail.ru
Ответы на них разместят 9 декабря на официальном сайте областной прокуратуры в рубрике «Разъясняем законодательство».