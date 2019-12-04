Председатель курского ГСК присваивал взносы и тратил их на еду

Мужчина получил два года условно

Промышленный райсуд Курска вынес приговор 66-летнему председателю я гаражно-строительного кооператива. Мужчина признан виновным в присвоении, совершенном с использованием служебного положения.Около двух лет председатель ГСК, будучи ответственным за ведение бухгалтерского учёта, принимал от членов кооператива взносы, часть которых похищал. Чтобы скрыть это, он предоставлял авансовые отчёты, квитанции с печатью организаций и приходно-кассовые ордеры, в которые вносил заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах по уборке снега, приобретении электрических товаров для уличного освещения территории кооператива.Таким образом ему удалось присвоить 31 тысячу рублей членских взносов. Потратил он их на на оплату коммунальных услуг, ремонт своего автомобиля и еду.Суд назначил ему 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Отмечается, что все похищенные взносы курян он вернул.