Пять курских "управляек" могут лишиться лицензий за грубые нарушения
Они обслуживают 299 домов
Обеспечение прав потребителей в сфере ЖКХ обсудили на зседании Межведомственного совета под руководством губернатора.
В этом году при подготовке к отопительному сезону проверили все многоквартирные дома региона – их более 5 тысяч. Ряд "управляек" получили предписания, при этом пять из них попались на повторных нарушениях. Они обслуживают 299 домов. В судах решается вопрос о лишении лицензии этих компаний.
«Мы работаем над тем, чтобы дома не оказались «брошены», особенно в отопительный сезон. Но даже если управляющая организация теряет лицензию, она продолжает обслуживать этот дом пока не определится новый руководитель», – объяснил заместитель губернатора Алексей Смирнов.