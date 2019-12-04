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Лента новостей / В регионе

Пять курских "управляек" могут лишиться лицензий за грубые нарушения

Они обслуживают 299 домов
Пять курских "управляек" могут лишиться лицензий за грубые нарушения

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С начала года в Госжилинспекцию поступило 9 813 обращений от курян. По итогам проверок выявлено более тысячи нарушений. Управляющие компании оштрафовали более чем на 6 миллионов рублей, 4 миллиона 300 тысяч уже оплачены. 
Обеспечение прав потребителей в сфере ЖКХ обсудили на зседании Межведомственного совета под руководством губернатора. 

В этом году при подготовке к отопительному сезону проверили все многоквартирные дома региона – их более 5 тысяч. Ряд "управляек" получили предписания, при этом пять из них попались на повторных нарушениях. Они обслуживают 299 домов. В судах решается вопрос о лишении лицензии этих компаний. 

«Мы работаем над тем, чтобы дома не оказались «брошены», особенно в отопительный сезон. Но даже если управляющая организация теряет лицензию, она продолжает обслуживать этот дом пока не определится новый руководитель», – объяснил заместитель губернатора Алексей Смирнов. 

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