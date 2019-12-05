  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курскую школу № 11 ждёт масштабный капремонт за 48 миллионов

Часть работ выполнят уже в этом году
Курскую школу № 11 ждёт масштабный капремонт за 48 миллионов

Читайте также

Здание курской школы № 11 по улице Антокольского, 1, капитально отремонтируют. Как сообщили в городском комитете образования, аукцион на проведение капремонта состоялся.

Подрядчик - ООО «Управление капитального строительства». Сумма контракта составляет чуть болше 48 миллионов рублей. Часть работ выполнят уже в этом году: демонтируют старые окна и перекрытия, вместо них установят новые. Если позволит погода, заменят и кровлю. Остальные работы, в том числе и по внутренней отделке помещений, запланированы на следующий год. Полностью завершить капремонт планируется 10 августа 2020 года.

Кроме того, завершается разработка проектно-сметной документации на строительство средней общеобразовательной школы № 12 по улице Полевой, сообщили в мэрии. За основу взят проект школы № 60, построенной на проспекте Победы, с некоторыми поправками: новая школа, рассчитанная на 550 мест, будет трёхэтажной и без бассейна. Проект должен пройти экспертизу, после чего определится его стоимость.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские «Мобильные комплексы для самых малонаселённых пунктов» вошли в пятёрку лучших региональных практик

Курянин ударил участкового и получил 3,5 года колонии

В Курске Олег Радин распродает картины по 5 тысяч рублей

В Курске прогнозируют дождь со снегом, туман и гололёд

Мобильный флюорограф будет работать завтра в центре Курска

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске