Курскую школу № 11 ждёт масштабный капремонт за 48 миллионов

Часть работ выполнят уже в этом году

Здание курской школы № 11 по улице Антокольского, 1, капитально отремонтируют. Как сообщили в городском комитете образования, аукцион на проведение капремонта состоялся.Подрядчик - ООО «Управление капитального строительства». Сумма контракта составляет чуть болше 48 миллионов рублей. Часть работ выполнят уже в этом году: демонтируют старые окна и перекрытия, вместо них установят новые. Если позволит погода, заменят и кровлю. Остальные работы, в том числе и по внутренней отделке помещений, запланированы на следующий год. Полностью завершить капремонт планируется 10 августа 2020 года.Кроме того, завершается разработка проектно-сметной документации на строительство средней общеобразовательной школы № 12 по улице Полевой, сообщили в мэрии. За основу взят проект школы № 60, построенной на проспекте Победы, с некоторыми поправками: новая школа, рассчитанная на 550 мест, будет трёхэтажной и без бассейна. Проект должен пройти экспертизу, после чего определится его стоимость.