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В Курске прошла презентация книги ветерана Петра Михина

Автор служил в разведке и артиллерии, командовал взводом, батареей, дивизионом
В Курске прошла презентация книги ветерана Петра Михина

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В культурном центре «Свиридовский» прошла презентация книги Петра Михина «Внукам о войне».

Пётр Алексеевич родился 2 марта 1921 года, на фронт попал, будучи студентом Ленинградского пединститута, прошёл тяжелейшие испытания Второй мировой - «Ржевскую мясорубку» и Курскую дугу, форсировал Днестр, был трижды ранен и много раз контужен. 

Пётр Михин участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, что можно проследить по его наградам: медалям за освобождение Белграда и Праги, за взятие Будапешта и Вены, а также орденам Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды.

Его книги - рассказ фронтовика, три с половиной года пребывавшего в горниле войны: автор служил в разведке и артиллерии, командовал взводом, батареей, дивизионом. Первое издание вышло в 2002 году.

Книга «Внукам о войне» дополнена воспоминаниями о боевых друзьях и военными историями.

Как отметил мэр Курска Виктор Карамышев, сегодня, когда предпринимаются попытки фальсифицировать историю и пересмотреть значение итогов Великой Отечественной войны, книги, написанные фронтовиком, основанные на личных воспоминаниях, имеют бесценное значение.
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