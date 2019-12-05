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В этом году в Курском и Курчатовском районах отремонтировали 8 автодорог

В этом году Курская область впервые приняла участие в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В этом году в Курском и Курчатовском районах отремонтировали 8 автодорог

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В этом году Курская область впервые приняла участие в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Благодаря нацпроекту новое дорожное полотно общей протяженностью порядка 52 км появилось на 32 улицах Курска, также отремонтировали 8 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью более 34 км.

Это два участка протяжённостью 4,2 км в Курчатовском районе на автотрассе Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной.

Сразу шесть дорог привели в порядок в Курском районе: «Крым»-Дряблово-граница Октябрьского района протяжённостью 1,9 км, Курск-посёлок Искра - 1,74 км, Курск-Шумаково-Полевая через Лебяжье – 8,56 км, «Курск-Касторное»-Винниково-Липовец с подъездом к посёлку Малиновый – 2,9 км, Отрешково-Петровское-Беседино – 14,12 км и «Отрешково-Петровское-Беседино»-Троица-2-е Писклово – 600 м.

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