В Курске задержали студента-закладчика

О том, как начать криминальный бизнес парень узнал в интернете

В Курске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали молодого человека. По предварительным данным, заниматься распространением марихуаны парень стал совсем недавно.О том, как начать криминальный бизнес студент узнал в интернете. На одном из сайтов курянин начал переписку с неизвестными людьми, которые за вознаграждение предложили распространить небольшую партию канабиса. По инструкциям наркодилеров, марень забрал из указанного места оптовую партию и сделал несколько закладок с марихуаной. В этот момент его задержали сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.Студент добровольно показал места закладок. Сейчас он сотрудничает со следствием, но до суда останется под стражей. За распространение наркотиков ему грозит до 15 лет лишения свободы.