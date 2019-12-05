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Лента новостей / В регионе

В Курске открывают Центр компетенций по вопросам городской среды

Он займётся проектированием общественных пространств и визуальным обликом города, сопровождением проектов, аудитом городской среды и разработкой современных стандартов
В Курске открывают Центр компетенций по вопросам городской среды

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В Курске скоро откроется Центр компетенций по вопросам городской среды. Центр займётся проектированием общественных пространств и визуальным обликом города, сопровождением проектов, аудитом городской среды и разработкой современных стандартов благоустройства. 

Создаётся Центр по рекомендации Минстроя. Он нужен для того, чтобы обеспечить высокое качество мероприятий по благоустройству. Внешнее оформление городского пространства – один из критериев оценки индекса качества городской среды, отметил заместитель губернатора Алексей Смирнов. 

В Центре будет несколько структурных подразделений: архитектурное, дизайнерское и методическое. Архитектурное подразделение будет создавать проекты общественных пространств, методическое – сопровождать и контролировать исполнение проектов в муниципалитетах, заниматься дизайн-кодом и другими вопросами, связанными с городской средой. Специалисты дизайнерского отдела займутся визуальным оформлением концепции архитекторов. 

Сейчас набирают специалистов – архитекторов, дизайнеров и проектировщиков. Все они из Курска, отмечает советник губернатора Анна Коновалова, они как никто другой погружены в тему и знают все острые и проблемные места городского благоустройства именно в нашем регионе. По её словам, создатели Центра компетенций ставят целью развить сообщество экспертов-практиков, объединённых идеей развития городской среды.
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