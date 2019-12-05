Блогер Варламов о курском транспорте: ПАЗики – явный признак деградации города

отчёт о своей поездке. В этот раз он в пух и прах разнёс курский общественный транспорт, особенно досталось «нашим любимым» ПАЗикам, ведь они, по его утверждению – явный признак деградации города.Урбанист Илья Варламов, побывавший в Курске в начале ноября, опубликовал ещё один
«В центре Курска столь высокая интенсивность движения маршруток, что пассажиров хватило бы на полноценный длинный трамвай. Но вместо того, чтобы вернуть пути и вагоны в центр, чиновники высказывали идеи убрать трамвай из города», — пишет Варламов.
Раскритиковал урбанист и табло на остановках общественного транспорта. Он считает, что они не достаточно информативны — там нет данных, например, о стоимости билета и способах оплаты проезда.
Практически все остановки в городе, по его мнению, ужасны, а наземные переходы опасны. Надземные переходы блогер и вовсе назвал «отдельным надругательством».
«Людей заставляют идти крюками, делая столь ненавидимые водителями «перепробеги». Лишние 100-200-300-400 метров в одну сторону могут показаться незначительными. Но если на твоём пути два таких закрытых перехода, то это уже почти километр. Лишний километр зимой, в дождь или жару – возникает желание купить машину и пополнить ряды стоящих в пробках. Для пенсионеров, детей или людей с инвалидностью каждый метр даётся с трудом, а 100 метров – уже повод остаться дома», — написал Варламов.
Под удар попали и тротуары.
«У Курска есть два типа тротуаров: тротуар-парковка и тротуар для забега с препятствиями. Могу лишь пожалеть мам с колясками и людей с инвалидностью».
Только железнодорожный вокзал урбанист похвалил. Почти. По мнению Вардламова, это «хороший пример качественной архитектуры, который также постепенно умирает под слоем пластика и визуального мусора».
Курск сегодня, пишет Валрламов, это античеловечное пространство, которое всеми силами пытается прогнать вас с улицы.
«Много лет Курском никто не занимался. Недавно пришла новая команда, новый губернатор и мэр. Появилась возможность провести серьёзные реформы. В 2032 году Курску будет 1000 лет, и я хочу пожелать городу удачи. За 12 лет можно привести город в порядок, чтобы в него хотелось возвращаться», - заключил урбанист.
ФОТО - varlamov.ru
Блогер Варламов о курском транспорте: ПАЗики – явный признак деградации города
Урбанист Илья Варламов, побывавший в Курске в начале ноября, опубликовал ещё один отчёт о своей поездке