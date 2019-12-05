  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Коллектив Курскэнерго стал победителем в трех номинациях конкурса творчества «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

В этом году конкурс проходил под девизом «Киловатты творчества» и был посвящен году театра в России

Читайте также

В Орле прошел очередной конкурс творчества «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», который в этом году собрал 9 команд из регионов ответственности компании. Коллектив филиала «Россети Центр Курскэнерго» стал лауреатом мероприятия, получив большую коллекцию наград в различных номинациях.

В этом году конкурс проходил под девизом «Киловатты творчества» и был посвящен году театра в России. Участники соревновались в номинациях: «Вокальное творчество», «Танцевальное творчество», «Поэтическое творчество», «Музыкальная постановка», «Оригинальный жанр», «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество». Работы конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители руководства и профсоюза «Россети Центр», работники культуры Орловской области.

В итоге коллектив Курскэнерго отметили тремя дипломами первой степени в основных номинациях за музыкально-танцевальную миниатюру «Встреча», в которой специалист отдел управления делами Оксана Сошникова, инженер 1 категории отдела эксплуатации информационных технологий Остап Гарцуев и начальник отдела разработки и выдачи технических условий Александр Таратин на сцене рассказали историю о встрече влюбленных в Парижском кафе; за музыкальную композицию «Выйду ночью в поле с конем» в исполнении главного инженера Мантуровского района электрических сетей (РЭС) Владимира Третьякова, начальника оперативно-технологической группы Октябрьского РЭС Виктора Лосева, электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств Центрального участка службы подстанций Дмитрия Побеленко и электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Тимского РЭС Виталия Леонова; а также за вокально-танцевальную постановку «Позвони мне, позвони!», исполненную начальником управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Александром Поздняковым и танцевальным коллективом Курскэнерго.

Призерами конкурса курские энергетики стали и в номинации «Танцевальное творчество», получив награду за хореографический номер «Веселые ребята». Помимо этого лауреатом в дополнительной номинации «Авторство» стал начальник отдела разработки и выдачи технических условий Курскэнерго Александр Таратин.

На конкурсе он продекламировал стихотворение собственного сочинения «Посвящение наставникам».

Конкурс творчества «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводится с 2014 года с целью укрепления корпоративной культуры и создания возможностей для творческой реализации сотрудников компании.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские «Мобильные комплексы для самых малонаселённых пунктов» вошли в пятёрку лучших региональных практик

Курянин ударил участкового и получил 3,5 года колонии

В Курске Олег Радин распродает картины по 5 тысяч рублей

В Курске прогнозируют дождь со снегом, туман и гололёд

Мобильный флюорограф будет работать завтра в центре Курска

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске