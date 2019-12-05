Коллектив Курскэнерго стал победителем в трех номинациях конкурса творчества «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

В этом году конкурс проходил под девизом «Киловатты творчества» и был посвящен году театра в России

В Орле прошел очередной конкурс творчества «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», который в этом году собрал 9 команд из регионов ответственности компании. Коллектив филиала «Россети Центр Курскэнерго» стал лауреатом мероприятия, получив большую коллекцию наград в различных номинациях.В этом году конкурс проходил под девизом «Киловатты творчества» и был посвящен году театра в России. Участники соревновались в номинациях: «Вокальное творчество», «Танцевальное творчество», «Поэтическое творчество», «Музыкальная постановка», «Оригинальный жанр», «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество». Работы конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители руководства и профсоюза «Россети Центр», работники культуры Орловской области.В итоге коллектив Курскэнерго отметили тремя дипломами первой степени в основных номинациях за музыкально-танцевальную миниатюру «Встреча», в которой специалист отдел управления делами Оксана Сошникова, инженер 1 категории отдела эксплуатации информационных технологий Остап Гарцуев и начальник отдела разработки и выдачи технических условий Александр Таратин на сцене рассказали историю о встрече влюбленных в Парижском кафе; за музыкальную композицию «Выйду ночью в поле с конем» в исполнении главного инженера Мантуровского района электрических сетей (РЭС) Владимира Третьякова, начальника оперативно-технологической группы Октябрьского РЭС Виктора Лосева, электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств Центрального участка службы подстанций Дмитрия Побеленко и электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Тимского РЭС Виталия Леонова; а также за вокально-танцевальную постановку «Позвони мне, позвони!», исполненную начальником управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Александром Поздняковым и танцевальным коллективом Курскэнерго.Призерами конкурса курские энергетики стали и в номинации «Танцевальное творчество», получив награду за хореографический номер «Веселые ребята». Помимо этого лауреатом в дополнительной номинации «Авторство» стал начальник отдела разработки и выдачи технических условий Курскэнерго Александр Таратин.На конкурсе он продекламировал стихотворение собственного сочинения «Посвящение наставникам».Конкурс творчества «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводится с 2014 года с целью укрепления корпоративной культуры и создания возможностей для творческой реализации сотрудников компании.