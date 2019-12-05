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В Курске прогнозируют дождь со снегом, туман и гололёд

Ночью от 5º мороза, днём до 4º тепла
В Курске прогнозируют дождь со снегом, туман и гололёд

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. 

Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём без существенных осадков.  Ночью местами туман, гололёд, на дорогах гололедица, порывы ветра будут достигать 13 м/с. Температура по области ночью составит от 0 до 5º мороза, днём от 1 º мороза до 4º тепла. 

Спасатели рекомендуют курянам воздержаться от поездок в тумане, либо снижать скорость. При управлении на скользской дороге не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач и в начале движения, что может привести к заносу.

Пешеходам советуют передвигаться в гололёд осторожно, ступая на всю подошву. 
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