ТАКТ".7 декабря с 11-00 в галерее «АЯ» начинается акция «Всё по пять!». По словам художника Олега Радина, она направлена на решение сложной ситуации, которая сложилась в его галерее, сообщает телеканал "
20 картин самого Радина и художников, которые решили поддержать галерею, будут выставлены по единой стоимости в 5000 рублей каждая.
- Кто не хочет приобрести картину, но хочет оказать содействие галереи в решении возникшей проблемы сможет купить уникальную новогоднюю открытку. Полным ходом готовлюсь к акции, - добавляет галерист Олег Радин.
В Курске Олег Радин распродает картины по 5 тысяч рублей
Акция направлена на решение сложной ситуации, которая сложилась в галерее