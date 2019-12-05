  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске Олег Радин распродает картины по 5 тысяч рублей

Акция направлена на решение сложной ситуации, которая сложилась в галерее
В Курске Олег Радин распродает картины по 5 тысяч рублей

Читайте также

7 декабря с 11-00 в галерее «АЯ» начинается акция «Всё по пять!». По словам художника Олега Радина, она направлена на решение сложной ситуации, которая сложилась в его галерее, сообщает телеканал "ТАКТ".

20 картин самого Радина и художников, которые решили поддержать галерею, будут выставлены по единой стоимости в 5000 рублей каждая.

- Кто не хочет приобрести картину, но хочет оказать содействие галереи в решении возникшей проблемы сможет купить уникальную новогоднюю открытку. Полным ходом готовлюсь к акции, - добавляет галерист Олег Радин.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские «Мобильные комплексы для самых малонаселённых пунктов» вошли в пятёрку лучших региональных практик

Курянин ударил участкового и получил 3,5 года колонии

В Курске прогнозируют дождь со снегом, туман и гололёд

Мобильный флюорограф будет работать завтра в центре Курска

Коллектив Курскэнерго стал победителем в трех номинациях конкурса творчества «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске