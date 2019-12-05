В Курске на слёте пчеловодов решали, как выйти из "сладкого" кризиса
В этом году курские пчеловоды понесли большие потери
У Михаила Тютюнника 60 пчелосемей. Гибель насекомых в этом году его, к счастью, обошла стороной. Тем не менее, курянин волнуется за знакомых пчеловодов.
Михаил Тютюнник, пчеловод (Медвенский район): «Я очень переживаю за своих коллег, у которых потравили пчёл. Это очень острая проблема, которую нужно решать сообща. Неважно, травили у кого-то или нет. Никто из нас не застрахован от того, что и его пчёл не потравят. Будем рассказывать о том, что союз будет предлагать пчеловодам и за что будет бороться, скажем так».
«Спасём пчёл!» - под таким девизом в Курске прошёл первый Межрегиональный слёт пчеловодов. В столицу соловьиного края съехались пасечники со всего ЦФО, сообщает телеканал "ТАКТ". В первую очередь, на встрече обсудили главную проблему уходящего года – гибель пчёл и пути выхода из сладкого кризиса.
Андрей Малыхин, председатель КРОО «Союз пчеловодов»: «Конечно же, одно из главных, хотя в пчеловодстве всё главное – пути развития пчеловодства. Также сбыт, помощь пчеловодам и молодой пчеловод и многое другое».
На сегодняшний день уже известно, что основной причиной гибели насекомых стала химическая обработка полей аграриями. Во время слёта пчеловоды обсудили ряд мер по ужесточению правил обработки сельхозтерриторий.
Андрей Малыхин: «Главная причина гибели уже официально на государственном уровне признана – это бесконтрольная обработка полей запрещёнными пестицидами, нарушая СНИПы. Ужесточаться будут правила обработки полей, список разрешённых пестицидов для обработки. Здесь происходит теснейшее сотрудничество администрации и пчеловодов в рамках сбора полной базы и моментального информирования пчеловодов, использую инновационные ресурсы».
Пострадавшим пасечникам решили помочь на региональном уровне – им компенсировали убытки на общую сумму порядка 16 млн рублей. Но, как отмечали власти, большинство пчеловодов не числятся официально, потому их учёт необходимо систематизировать. Чтобы ситуация не повторилась вновь, курские пчеловоды обещают устраивать встречи подобного уровня как можно чаще.
Андрей Малыхин: «Сегодня старт, первый слёт. Но планируется Курск сделать центральной площадкой при поддержке нашей администрации непосредственно Романа Старовойта, который и так поддерживает пчеловодов. Курск является первым регионом в России, который организовал компенсации для пчеловодов, и который сейчас занимает лидирующее место по поддержке пчеловодов».
В соседней Белгородской области в результате отравления химическими веществами погибли почти 2 тысячи пчелосемей. Пасечники возмущены и уверены, что мощнейшего экологического ущерба можно избежать в будущем. Для этого нужно создать специальный фонд.
Виктор Золотарёв, председатель БРОО «Общество пчеловодов»: «Нашей организацией были проработаны эти вопросы, и мы предлагаем такое действие: для того, чтобы пчеловод и все люди были застрахованы от экологических чернобылей.. но это должно решаться на уровне правительства России. Создать общий экологический фонд. И чтобы в регионах он имел свои филиалы».