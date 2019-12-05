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Лента новостей / В регионе

Курянин ударил участкового и получил 3,5 года колонии

Он находился под административным надзором и должен был являться в отдел полиции

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3,5 года колонии строгого режима получил житель Курского района за то, что ударил полицейского. 

36-летний ранее судимый селянин находился под административным надзором и должен был являться в отдел полиции для контроля. Однако не делал этого. В июне участковый местного отдела полиции сам приехал к мужчине для проверки и предложил ему проехать в отдел. В ответ на это тот ударил полицейского в лицо.

Отмечается, что наказание селянину назначено по совокупности приговоров. 

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