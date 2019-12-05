Курянин ударил участкового и получил 3,5 года колонии

Он находился под административным надзором и должен был являться в отдел полиции

3,5 года колонии строгого режима получил житель Курского района за то, что ударил полицейского.36-летний ранее судимый селянин находился под административным надзором и должен был являться в отдел полиции для контроля. Однако не делал этого. В июне участковый местного отдела полиции сам приехал к мужчине для проверки и предложил ему проехать в отдел. В ответ на это тот ударил полицейского в лицо.Отмечается, что наказание селянину назначено по совокупности приговоров.