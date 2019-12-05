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Лента новостей / В регионе

Курскому детскому омбудсмену поступило 230 жалоб

Также Наталья Листопадова ежедневно получает порядка 12-18 обращений через соцсети
Курскому детскому омбудсмену поступило 230 жалоб

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С августа Уполномоченным по правам ребёнка в Курской области поступило 230 жалоб. Об этом Наталья Листопадова сообщила на встрече с губернатором. Все они отработаны. 

"Большинство обращений связано с семейными вопросами, когда, например, родители после развода делят одного ребёнка между собой. Это самая тяжёлая категория дел", - отмечает омбудсмен. 

Также Наталья Листопадова ежедневно получает порядка 12-18 обращений через соцсети. По её словам, такой способ связи активно используют, в том числе, сами дети. При этом чаще они обращаются не с просьбами о помощи, а с какими-то предложениями. 

Говорили на встрече и о ситуации с детскими суицидами. Для профилактики этого явления в Курской области с 18 по 20 декабря пройдёт семинар для психологов и социальных педагогов курских школ. Главным спикером выступит известный кризисный психолог Михаил Хасьминский. Планируется, что в семинаре примут участие более тысячи человек. 

Также детский омбудсмен сообщила главе региона о завершении формирования аппарата уполномоченного. В него вошли 6 человек и теперь он находится в Курске на улице Радищева, 17. 
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