Следующую неделю часть курян снова проведут без света

В Курске запланированы очередные работы в электрических сетях

На следующей неделе в Курске запланированы очередные работы в электрических сетях АО "Курские электрические сети". В связи с этим вновь будут отключать электроэнергию по ряду улиц.света не будет на улицах:Пионеров 6-26, 11-25, Белинского 23-31, 22-30, Раздольная 2-66, Раздольный переулок 2-30, Кольцевая 144, 1-я Огородная 1-35, 2-44, 2-я Огородная 1-21, 4-22,3-я Цветовская 5-41; 4-68; Городская 51а-71; 50-152; Изумрудная 13, 21, 23, 27, 29, 31, 2-42; Искристая 1-35, 2-28; 1-я Поселковая 1-19; 2-24; 2-я Поселковая 1-19, 2-20; 3-я Поселковая 1-21, 2-20; 4-я Поселковая 1-11, 2-20; 5-я Поселковая 1-9, 2-10; 6-я Поселковая 1-39, 2-20; Трубная 35; 10-й Степной п-к 5-15,4-16; 11-й Степной п-к 3-15,2-14.электричество отклбчат на ул. 1-я Фатежская 19-69; 26- 54 ; ул. 2-я Фатежская 3-37; 4-36; ул. 3-я Фатежская 1-39; 2-36; ул. Павлуновского 159-167; 144-158; 3-й Запольный переулок 1-27; 2-28; 4-й Запольный переулок 3-15; 8-14; Запольная 54А; ул. Скорятина 181-185; 172-178; ГСК ул. 1-я Фатежская; ул. Тамчишина; ул. Уренгойская.: Кривецкая 2-20, 1-19; Подвойского 2-18, 1-23; Полевая 1-53, 2-48; 2 Кожевенная 34-46; Артема 31-55; Полевая, 19 - Храм Преподобного Серафима Саровского12 декабря с 14-00 до 16-00: 2 Новосёловка 44-64; Новосёловка 17-37, 32-64; Новосёловский переулок 5-39, 4-30.