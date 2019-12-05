В Курске автомобилист сбил школьницу и скрылся

Авария произошла в 17:40 на улице Студенческая в районе дома №1

Вечером 5 декабря в Курске под машину попала 14-летняя девочка. Водитель с места ДТП скрылся.Авария произошла в 17:40 на улице Студенческая в районе дома №1. Автомобиль, марку и номер которого пока не удалось остановить, ехал со стороны улийцы 50 Лет Октября в направлении улицы Студенческая. Школьница переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения машины. В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01 и 36-70-02.