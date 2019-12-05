Курянка взяла пять тысяч микрозайм под 803% годовых

Теперь в деле разбирается суд

Курянка взяла кредит под 803% годовых! И не смогла его вернуть…Женщина ещё летом 2016-го года взяла в долг в организации микрозаймов пять тысяч рублей и должна была вернуть осенью того же года. За это время набежали проценты - 20 тысяч. Но поскольку она не смогла расплатиться вовремя ей начислили пени - пять тысяч рублей.23 августа 2016 года ответчик заключила договор с онлайн-сервисом моментальных микрозаймов. Женщина получила займ в сумме 5000 рублей. При этом она обязалась возвратить полученные денежные средства и уплатить за них проценты в размере 803% годовых до 22 сентября. Договор был заключён в электронном виде, сообщает пресс-служба Кировского районного суда.Ни в 2016-м, ни сейчас она не вернула кредит, взятый под 803% годовых! Теперь в деле разбирается суд - микрофинансовая организация подала иск.