Курские росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Всего в Курской области в этом году сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали порядка 70 человек, находящихся в розыске

В Октябрьском районе Курской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.Он обратился в районную больницу за помощью, однако пока доктора пытались его личить, он начал вести себя агрессивно в отношении медицинских работников. Медики вызвали вневедомственную охрану, нажав тревожную кнопку.Приехавший наряд задержал 38-летнего дебошира. При проверке документов выяснилось, что он - житель Мордовии и в отношении него в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина находился под подпиской о невыезде, но нарушил это предписание ещё в июле этого года, скрывшись от следствия. Сейчас правоохранители передали преступника нижегородским коллегам.Всего в Курской области в этом году сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали порядка 70 граждан, по различным основаниям находящихся в розыске, 7 из которых в федеральном, отметили в пресс-службе ведомства.