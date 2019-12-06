  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Всего в Курской области в этом году сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали порядка 70 человек, находящихся в розыске

Читайте также

В Октябрьском районе Курской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

Он обратился в районную больницу за помощью, однако пока доктора пытались его личить, он начал вести себя агрессивно в отношении медицинских работников. Медики вызвали вневедомственную охрану, нажав тревожную кнопку.

Приехавший наряд задержал 38-летнего дебошира. При проверке документов выяснилось, что он - житель Мордовии и в отношении него в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина находился под подпиской о невыезде, но нарушил это предписание ещё в июле этого года, скрывшись от следствия. Сейчас правоохранители передали преступника нижегородским коллегам. 

Всего в Курской области в этом году сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали порядка 70 граждан, по различным основаниям находящихся в розыске, 7 из которых в федеральном, отметили в пресс-службе ведомства.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Александр Поветкин постарается продлить победную серию в бою с Майклом Хантером

В Курской области чиновника оштрафовали за то, что слишком долго отвечал на обращение селянки

Куряне смогут ещё раз увидеть короткометражки фестиваля ВГИК-2019

Роман Старовойт встретился с активом курских студенческих отрядов

В Курске работают "горячие линии" по льготным лекарствам и нормам оказания медпомощи

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске