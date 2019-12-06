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В Курске лже-коммунальщики обокрали старушку

Средь бела дня они пришли проверить счётчики, а после их визита пенсионерка обнаружила пропажу 58 тысяч

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В Курске полицейские ищут мужчину и женщину, которые обокрали 88-летнюю пенсионерку. 

Мошенники около часа дня пришли к пожилой курянке, проживающей на улице 1-я Пушкарная, и представились сотрудниками коммунальных служб. Гости заявили о необходимости проверить водяные счётчики. Пока мужчина делал вид, что снимает показания приборов учёта, его подельница искала деньги. После визита лже-коммунальщиков старушка обнаружила пропажу 58 тысяч рублей, которые хранила в кошельке на столе. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.

Приметы подозреваемых:

1. Женщина на вид: 35-40 лет, среднего телосложения, рост 160 см. Была одета в чёрную вязаную шапку, чёрное пальто, чёрные перчатки и чёрные сапоги.

2. Мужчина на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в чёрную куртку и чёрную шапку.

Курян, которым известна какая-либо информация об этих преступниках, просят сообщить об этом в полицию. Конфиденциальность гарантируется.

Стражи порядка рекомендуют курянам проверять документы у всех, кто пытается под разными предлогами войти в квартиру. Предпочтительно вовсе не открывать дверь тем, чей визит не был согласован заранее. Чтобы обезопасить себя, пожилые люди могут сообщить о незваных гостях соседям, родственникам или обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

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