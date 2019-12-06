В Курске прошёл рейд по табачным магазинам

Предприниматели сняли товар с реализации

Курские правоохранители совместно с представителями администрации провели рейд по табачным магазинам. Особое внимаение - распространению сосательных никотиновых смесей или снюсов.Новомодное увлечение молодёжи позиционируется, как альтернатива сигаретам, так как имеет в своём составе никотин. Как и другие психоактивные вещества он провоцирует эйфорию, но вызывает привыкание, а в случае передозировки – отравления и смерть. Всего в одном пакетике снюса может содержаться никотина, как в 3 пачках сигарет. Об этом знают далеко не все дети и подростки, которые пробуют сосательные смеси.Полицейским сообщают о том, что принимать снюсы дети начинают уже с восьми лет. В этом случае угроза жизни несовершеннолетних более чем реальна. Практически ежедневно инспекторы ПДН обсуждают проблему в школах, проводят беседы с учащимися, посещают родительские собрания. Кто именно распространяет отраву в учебных заведениях правоохранители уже выясняют. Чтобы действовать на опережение, решено попытаться прекратить свободный доступ горожан к снюсам.В ходе рейда стражи порядка проверили специализированные магазины, где торгуют табаком для кальянов, сигаретами и жидкостями для вейпов. Фактов продажи снюсов детям и подросткам в торговых точках не зафиксировано, но, тем не менее, этот товар представлен широко.В Госудуме на рассмотрении находится законопроект по тотальному запрету на территории России снюсов и их аналогов. О том, что в ближайшее время окончательное решение по этому вопросу будет принято, знают и владельцы табачных магазинов.Власти города и региона, а также простые куряне и родители заинтересованы в том, чтобы никотиновые смеси уже сегодня были недоступны для детей и подростков. Представители администрации и полиции предложили продавцам табака добровольно убрать с полок снюсы. Предприниматели сняли товар с реализации.Рейды по торговым точкам, где пока продаются снюсы и их аналоги продолжатся, пообещали в городском УМВД.