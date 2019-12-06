В Курске отметили вклад добровольных пожарных в дело борьбы с огнем

ТАКТ".Пятого декабря во всем мире отмечают День добровольца. Человека, который бескорыстно, и по зову сердца, готов придти на помощь. Особое место в добровольческом движении занимают пожарные дружины. Только лишь в Курской области, за последние 5 лет, они самостоятельно потушили почти 900 пожаров и спасли более 30 человек. Вопросам дальнейшего развития добровольной пожарной охраны была посвящена региональная конференция, сообщает телеканал "
Добровольная пожарная команда Курского политехнического колледжа демонстрирует свою технику, а также умение с ней работать. К счастью, в зоне ответственности добровольцев пожаров, не было, но если вдруг что-то случится, то расчет не даст огню возможности распространиться.
Александр Овчинник, преподаватель специальных дисциплин Курского государственного политехнического колледжа: «Мы представляем добровольную пожарную команду. То есть команду, которая имеет пожарную технику. И мы самостоятельно можем подать огнетушащее вещество до прибытия пожарных подразделений. Таким образом, мы являемся первыми помощниками».
Один из таких добровольных помощников – Вадим Колкнев. Настоящих, не тренировочных пожаров еще не тушил. Но, уверен, при реальной чрезвычайной ситуации не растеряется.
Колкнев Вадим, участник добровольной пожарной дружины: «С детства хотел помогать людям, и вот выбрал такую профессию. Она интересная, увлекательная и мужественная».
Гораздо чаще приходится иметь дело с огнем добровольной пожарной дружине из Льговского района. Состав подобрался исключительно женский.
Ирина Муравьева, глава Кудинцевсого сельсовета Льговского района: «Коллектив женский. Моя позиция была такова – люди должны быть только те, которых я могу в любой момент поднять, которые находятся рядом. Практики много – уже есть на счету тушение двух домов, но это не только наша заслуга. Мы можем оказывать помощь только на первом этапе, в течение 5-10 минут до прибытия пожарной службы и МЧС».
От того, как будут действовать пожарные дружины до прибытия профессиональных спасателей, зависит очень многое. В том числе жизни людей. Нередки случаи, когда добровольцы Курской области справлялись с огнем самостоятельно.
Михаил Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области: «Двенадцатитысячный отряд добровольцев Курской области сегодня решает задачу на территориях. В интересах территорий, в интересах их жителей. Последний пример– вчера произошел пожар в Судже, и первыми пришли добровольцы. Потушили пожар, спасли домовладение».
Иван Лунев – начальник Главного управления МЧС России по Курской области: «За последние 5 лет наши добровольцы самостоятельно потушили, без привлечения профессионалов, более 800 пожаров. Спасено более 30 человек. И материальных ценностей на сумму более 15 миллионов. Такие показатели говорят о том, что добровольчество является действительно тем движением, без которого сегодня решать государственные задачи в области обеспечения государственной безопасности достаточно сложно».
Задачи добровольцы выполняют государственные, но вот поощрение за это государством не предусмотрено. Пока еще недостаточны и другие меры поддержки. Эти вопросы поднимались на конференции по вопросам развития добровольной пожарной охраны в регионе. Ее участники наедятся, что региональные власти помогут в решении насущных проблем.
В Курске отметили вклад добровольных пожарных в дело борьбы с огнем
Только лишь в Курской области, за последние 5 лет, они самостоятельно потушили почти 900 пожаров и спасли более 30 человек