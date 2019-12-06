Гендиректор курского «Авангарда»: «Мы будем биться до конца»
Дмитрий Извеков опроверг слухи о введении «потолка зарплат»
«Потолка зарплат» в команде нет, отметил её руководитель, официальной позиции клуба по этому вопросу не было. С отдельными футболистами и их агентами, по его словам, сейчас ведутся переговоры о пересмотре контрактов. Освободившиеся места в будущем займут несколько молодых футболистов из академии «Авангарда», как минимум пять-шесть. Они поедут с командой на сборы.
В планах клуба также увеличить количество юных воспитанников академии, добиться строительства новых спортивных объектов для команды и даже привлечь к занятию футболом девушек.
Что касается планов на первенство ФНЛ Извеков сказал: «Мы будем биться до конца. Нам нужно красиво завершить этот сезон и остаться в ФНЛ».