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Гендиректор курского «Авангарда»: «Мы будем биться до конца»

 Дмитрий Извеков  опроверг слухи о введении «потолка зарплат»

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Гендиректор курского «Авангарда»  пояснил про «потолок зарплат», из-за которого по сообщениям ряда СМИ, включая федеральные, из клуба начали массово уходить футболисты. Сегодня Дмитрий Извеков озвучил стратегию развития команды на ближайшие годы. 

«Потолка зарплат» в команде нет, отметил её руководитель, официальной позиции клуба по этому вопросу не было. С отдельными футболистами и их агентами, по его словам, сейчас ведутся переговоры о пересмотре контрактов. Освободившиеся места в будущем займут несколько молодых футболистов из академии «Авангарда», как минимум пять-шесть. Они поедут с командой на сборы.

В планах клуба также увеличить количество юных воспитанников академии, добиться строительства новых спортивных объектов для команды и даже привлечь к занятию футболом девушек. 

Что касается планов на первенство ФНЛ Извеков сказал: «Мы будем биться до конца. Нам нужно красиво завершить этот сезон и остаться в ФНЛ».
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