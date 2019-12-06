Курские депутаты предлагают освободить людей от платы за вывоз мусора из жилья, в котором никто не живёт

На эту несправедливость законотворцам куряне жаловались не раз

Куряне, у которых есть жильё, в котором они не проживают, всё же получают квитанции за вывоз мусора. И приходится платить за услуги, не смотря на то, что они ими не пользуются. А всё потому, что размер платы за вывоз мусора рассчитывается с учётом количества собственников такого помещения, даже, если в нём никто не живёт.Поэтому куряне уже не раз жаловались на эту несправедливость местным депутатам. В результате на заседании Курской облдумы законотворцы приняли обращение к правительству с просьбой внести изменения в федеральное законодательство, чтобы освободить собственников от оплаты услуги по обращению с ТКО, если в квартире или доме никто не проживает.