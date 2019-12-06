  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские депутаты предлагают освободить людей от платы за вывоз мусора из жилья, в котором никто не живёт

На эту несправедливость законотворцам куряне жаловались не раз
Курские депутаты предлагают освободить людей от платы за вывоз мусора из жилья, в котором никто не живёт

Читайте также

Куряне, у которых есть жильё, в котором они не проживают, всё же получают квитанции за вывоз мусора. И приходится платить за услуги, не смотря на то, что они ими не пользуются. А всё потому, что размер платы за вывоз мусора рассчитывается с учётом количества собственников такого помещения, даже, если в нём никто не живёт. 

Поэтому куряне уже не раз жаловались на эту несправедливость местным депутатам. В результате на заседании Курской облдумы законотворцы приняли обращение к правительству с просьбой внести изменения в федеральное законодательство, чтобы освободить собственников от оплаты услуги по обращению с ТКО, если в квартире или доме никто не проживает.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Александр Поветкин постарается продлить победную серию в бою с Майклом Хантером

В Курской области чиновника оштрафовали за то, что слишком долго отвечал на обращение селянки

Куряне смогут ещё раз увидеть короткометражки фестиваля ВГИК-2019

Роман Старовойт встретился с активом курских студенческих отрядов

В Курске работают "горячие линии" по льготным лекарствам и нормам оказания медпомощи

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске