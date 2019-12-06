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Лента новостей / В регионе

В Курске работают "горячие линии" по льготным лекарствам и нормам оказания медпомощи

Также работает круглосуточная "горячая линия" для приёма обращений о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов
В Курске работают "горячие линии" по льготным лекарствам и нормам оказания медпомощи

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В комитете здравоохранения Курской области работает "горячая линия" для приёма обращений граждан. 

Сообщить о том, что нормы оказания медицинской помощи не соблюдаются, куряне могут по телефону: 8 (4712) 58-78-86. Линия работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера с перерывом с 13 до 14 часов. 

Также в региональном комитете здравоохранения продолжает работу "горячая линия" по вопросам лекарственного обеспечения и льготных лекарств. Вопросы можно задать по телефону: 8 (4712) 58-67-19. График работы этой "горячей линии" такой же, как и предыдущей. 

Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения открыта круглосуточная "горячая линия" для приёма обращений о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов. Номер телефона: 8-800-500-18-35.

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