В Курске работают "горячие линии" по льготным лекарствам и нормам оказания медпомощи

Также работает круглосуточная "горячая линия" для приёма обращений о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов

В комитете здравоохранения Курской области работает "горячая линия" для приёма обращений граждан.Сообщить о том, что нормы оказания медицинской помощи не соблюдаются, куряне могут по телефону: 8 (4712) 58-78-86. Линия работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера с перерывом с 13 до 14 часов.Также в региональном комитете здравоохранения продолжает работу "горячая линия" по вопросам лекарственного обеспечения и льготных лекарств. Вопросы можно задать по телефону: 8 (4712) 58-67-19. График работы этой "горячей линии" такой же, как и предыдущей.Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения открыта круглосуточная "горячая линия" для приёма обращений о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов. Номер телефона: 8-800-500-18-35.