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Роман Старовойт встретился с активом курских студенческих отрядов

В Курске региональное отделение студотрядов образовалось около 10 лет назад
Роман Старовойт встретился с активом курских студенческих отрядов

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Курянка Полина Перцева узнала о существовании студотрядов три года назад и поспешила вступить в ряды молодёжной организации. Изначально хотела попробовать себя в роли вожатого, поработать с детьми. Но в итоге получила гораздо больше, чем просто опыт, признаётся девушка.

Полина Перцева, участница студенческого педагогического отряда «Экватор»: «Это, в первую очередь, знакомство с новыми людьми. Ты узнаёшь такое количество людей, что к определённому моменту у тебя есть знакомые во многих городах. В прошлом году я являлась комиссаром студотряда. Это именно тот человек, который отвечает за подготовку, за сплочение коллектива, проведение различных мероприятий в течение года, которые ведут к тому, что отряд не просто становится местом, где люди работают вместе, но становятся одной семьёй».

В этом году студенческие отряды России отмечают юбилей – 60-летие. Это одно из самых именитых и многочисленных молодёжных движений. В Курске региональное отделение студотрядов образовалось около 10 лет назад. Учащиеся работают по трём направлениям: в сфере образования, в строительных отрядах, а также трудятся проводниками.

Как отмечают в региональном штабе, сегодня отряды живут, как и раньше – общественно-полезным трудом для государства. Вступать в отряд или нет – дело добровольное. Однако зачастую, получив диплом, вчерашний студент не знает, где применить полученные знания. Студотряды – отличная возможность получить богатый жизненный опыт для дальнейшего трудоустройства.

Юрий Рыжков, командир регионального штаба КРО МООО «Российские студенческие отряды»: «Так вот как раз деятельность студенческих отрядов позволяет этот опыт получить. Учитывая специфику нашей организации, помимо просто опыта работы человек может попробовать себя на различных уровнях вовлечения в эту трудовую деятельность».

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с представителями курских студотрядов, сообщает телеканал "ТАКТ". Ребята рассказали главе региона, чем сегодня живут отряды, поделились планами на будущее, а также предложили чаще привлекать их к работе на новых объектах. В частности, на строительство дорог.

Юрий Рыжков, командир регионального штаба КРО МООО «Российские студенческие отряды»: «Стоит задача совместно с администрацией региона сформировать некий объём работ, в том числе и на территории Курской области, может быть в сфере дорожного строительства, на которых мы сможем задействовать студенческие отряды».

Также губернатору рассказали о проектах, выигравших гранты Росмолодежи. Один из них направлен на профориентацию школьников. Роман Старовойт высоко оценил деятельность курских студентов и пожелал удачи в реализации задуманных проектов.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Я рад, что в Курской области движение есть, развивается. Поэтому, ребята, очень рад с вами познакомиться. Кроме того, что вы себя занимаете в летний период времени, это ещё хороший способ найти новых друзей, возможность узнать что-то новое, посмотреть новые регионы, более глубоко в профессию погрузиться».

Губернатор поздравил студотряды с юбилеем и вручил благодарственное письмо администрации Курской области. В ответ ему презентовали личную бойцовку.
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