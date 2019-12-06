Куряне смогут ещё раз увидеть короткометражки фестиваля ВГИК-2019

Показ пройдёт в рамках проекта «Кино в театре»

У курян появится возможность ещё раз увидеть короткометражные фильмы 39-ого фестиваля ВГИК, который проходил в нашем городе в ноябре. Их покажут в воскресенье, 8 декабря в Курском драмтеатре в рамках XIV сезона проекта «Кино в театре». Показ носит название «Наше кино: взгляд в будущее». Он начнётся в 13 часов. Одноимённое тематическое мероприятие начнёт свою работу в фойе театра за полчаса до показа.Гости увидят выставку творческих работ студентов художественно-графического факультета КГУ в стиле плакатного искусства, а также выступление вокально-инструментальной группы «Lost In Time» из Дворца пионеров и школьников.В кинопоказ войдут пять работ из программы фестиваля: «Меня зовут Петя», категория 6+, «Умри, Джульетта» (12+),«Загадочная история» (0+), «Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа» (12+), «Эхо в облаках», (6+).Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Их также можно забронировать заранее. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.В этом году фестивальные показы состоялись более, чем на 90 площадках по всему региону, их посетило около 6 тысяч человек. Вместе со всей страной куряне участвовали во всенародном голосовании, оценивая фильмы по 10-бальной шкале и определяя победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Им стал фильм «Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа» режиссёра Леонида Гардаша из вгиковской мастерской народного артиста, актёра, режиссёра и сценариста Владимира Хотиненко. К слову, в прошлом году Леонид Гардаш тоже стал обладателем приза зрительских симпатий с фильмом «Точка бифуркации».