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Куряне смогут ещё раз увидеть короткометражки фестиваля ВГИК-2019

Показ пройдёт в рамках проекта «Кино в театре»

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У курян появится возможность ещё раз увидеть короткометражные фильмы 39-ого фестиваля ВГИК, который проходил в нашем городе в ноябре. Их покажут в воскресенье, 8 декабря в Курском драмтеатре в рамках XIV сезона проекта «Кино в театре». Показ носит название «Наше кино: взгляд в будущее». Он начнётся в 13 часов. Одноимённое тематическое мероприятие начнёт свою работу в фойе театра за полчаса до показа.

Гости  увидят выставку творческих работ студентов художественно-графического факультета КГУ в стиле плакатного искусства, а также выступление вокально-инструментальной группы «Lost In Time» из Дворца пионеров и школьников.

В кинопоказ войдут пять работ из программы фестиваля: «Меня зовут Петя», категория 6+, «Умри, Джульетта» (12+), 
«Загадочная история» (0+), «Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа» (12+), «Эхо в облаках», (6+). 

Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Их также можно забронировать заранее. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.


В этом году фестивальные показы состоялись более, чем на 90 площадках по всему региону, их посетило около 6 тысяч человек. Вместе со всей страной куряне участвовали во всенародном голосовании, оценивая фильмы по 10-бальной шкале и определяя победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Им стал фильм «Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа» режиссёра Леонида Гардаша из вгиковской мастерской народного артиста, актёра, режиссёра и сценариста Владимира Хотиненко. К слову, в прошлом году Леонид Гардаш тоже стал обладателем приза зрительских симпатий с фильмом «Точка бифуркации».
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