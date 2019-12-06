В Курской области чиновника оштрафовали за то, что слишком долго отвечал на обращение селянки
За два с лишним месяца глава сельсовета не нашёл времени рассмотреть это обращение
В прокуратуру обратилась селянка, которая пожаловалась, что чиновники слишком долго рассматривают её обращение.
Выяснилось, что женщина подала заявление в один из сельсоветов Железногорского района, в котором сообщила о нарушении правил благоустройства муниципального образования при содержании домашних животных. Местный глава за два с лишним месяца не нашёл времени рассмотреть это обращение и ответ заявительнице не дал.
Железногорский межрайонный прокурор внёс главе сельсовета представление, в котором потребовал устранить нарушения. Требования прокурора удовлетворены. Обращение чиновник рассмотрел, выдал предписание об устранении нарушений правил благоустройства муниципального образования, а селянке направил письменный ответ.
Но, тем не менее за свою медлительность главе сельсовета всё же пришлось ответить - его оштрафовали на 5 тысяч рублей.