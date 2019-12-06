В Курской области чиновника оштрафовали за то, что слишком долго отвечал на обращение селянки

За два с лишним месяца глава сельсовета не нашёл времени рассмотреть это обращение

В Железногорском районе по требованию прокурора главу сельсовета наказали за нарушения при рассмотрении обращения местной жительницы.В прокуратуру обратилась селянка, которая пожаловалась, что чиновники слишком долго рассматривают её обращение.Выяснилось, что женщина подала заявление в один из сельсоветов Железногорского района, в котором сообщила о нарушении правил благоустройства муниципального образования при содержании домашних животных. Местный глава за два с лишним месяца не нашёл времени рассмотреть это обращение и ответ заявительнице не дал.Железногорский межрайонный прокурор внёс главе сельсовета представление, в котором потребовал устранить нарушения. Требования прокурора удовлетворены. Обращение чиновник рассмотрел, выдал предписание об устранении нарушений правил благоустройства муниципального образования, а селянке направил письменный ответ.Но, тем не менее за свою медлительность главе сельсовета всё же пришлось ответить - его оштрафовали на 5 тысяч рублей.