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В Курской области чиновника оштрафовали за то, что слишком долго отвечал на обращение селянки

За два с лишним месяца глава сельсовета не нашёл времени рассмотреть это обращение

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В Железногорском районе по требованию прокурора главу сельсовета наказали за нарушения при рассмотрении обращения местной жительницы. 

В прокуратуру обратилась селянка, которая пожаловалась, что чиновники слишком долго рассматривают её обращение.

Выяснилось, что женщина подала заявление в один из сельсоветов Железногорского района, в котором сообщила о нарушении правил благоустройства муниципального образования при содержании домашних животных. Местный глава за два с лишним месяца не нашёл времени рассмотреть это обращение и ответ заявительнице не дал.

Железногорский межрайонный прокурор внёс главе сельсовета представление, в котором потребовал устранить нарушения.       Требования прокурора удовлетворены. Обращение чиновник рассмотрел, выдал предписание об устранении нарушений правил благоустройства муниципального образования, а селянке направил письменный ответ.

Но, тем не менее за свою медлительность главе сельсовета всё же пришлось ответить - его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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