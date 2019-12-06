Александр Поветкин постарается продлить победную серию в бою с Майклом Хантером

В настоящий момент титулованный курянин находится на шестом месте в рейтинге WBA, а в случае успеха способен подняться как минимум на пятую строчку

7 декабря в Эд-Диръия состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет бой-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. На кону стоят титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF. Кроме того, во второй по значимости схватке Александр Поветкин сразится с Майклом Хантером, уже имеющим в своём активе победы над двумя россиянами.Поветкин в четвёртый раз подряд проведёт поединок за пределами России и постарается продлить победную серию. На этот раз его соперником станет талантливый тяжеловес, владеющий поясом WBA Inter-Continental.Для Поветкина грядущий бой является не просто возможностью заработать перед уходом на пенсию, но и шансом в третий раз побороться за титул. В настоящий момент он находится на шестом месте в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а в случае успеха способен подняться как минимум на пятую строчку.Трансляцию покажет Первый канал в 23:50.