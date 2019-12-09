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В Курске некрасивые провода демонтируют

Провода, натянутые по всему Курску, портят внешний облик города

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Провода, натянутые по всему Курску, портят внешний облик города. В ходе очередной проверки специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом обратили внимание на то, что на муниципальных опорах наружного освещения по улицам Ямская, 2-я Новосёловка, Пост Кривец, Кривецкому переулку без маркировки и без соответствующего договора с городским КУМИ размещён волоконно-оптический кабель. 


Сейчас устанавливают собственника - в адрес интернет-провайдеров, зарегистрированных в Курской области, направлены уведомления о предоставлении необходимой информации. Оборудование нарушителей, отказавшихся заключать договоры, демонтируют, отметили в горадминистрации.

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