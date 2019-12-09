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Поветкин и Хантер хотят провести второй поединок

Бой, прошедший в субботу в Саудовской Аравии, завершился вничью

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Бой между Александром Поветкиным и Майклом Хантером, прошедший в субботу в Саудовской Аравии, завершился вничью. На кону этого поединка стоял статус обязательного претендента на чемпионский бой по линии WBA в тяжелом весе. 


Счет судейских записок - 115:113 в пользу Поветкина, 115:113 в пользу Хантера, 114:114. Эта ничья стала первой в карьере обоих боксеров. В активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 - нокаутом) при двух поражениях от украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (12 - нокаутом) и одно поражение от украинца Александра Усика.


После поединка оба боксера выразили желание провести второй поединок.


«Бой получился равным. Я хочу поблагодарить Майкла за хороший поединок и за хороший урок. Майкл резво начал бой, но я вышел спокойным на второй раунд. Я бы с радостью провел второй поединок. Я уважаю Майкла, он хороший парень и боксер», - цитирует слова Поветкина сразу после боя «РИА Спорт». 


«Мне казалось, что я сделал достаточно для победы, но рефери решили иначе. Надеюсь, мы сможем еще раз встретиться. Александр, давай сделаем это еще раз», - отметил Хантер.

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