Курское "Динамо" обыграло столичных одноклубниц

Встреча, прошедшая в Курске, завершилась со счетом 94:61

Курское "Динамо" обыграло "Динамо" из Москвы в матче регулярного чемпионата России по баскетболу среди женских команд.Встреча, прошедшая в Курске в воскресенье, завершилась со счетом 94:61. У курского "Динамо" Глори Бэсси Джонсон сделала дабл-дабл (15 очков и 13 подборов), Елизавета Шабанова заработала 17 очков, Юлия Козик принесла команде 14 баллов, на счету Алёны Кирилловой 13 баллов, и Натальи Жедик — 12.В следующем матче регулярки 14 декабря курянки вновь принимают "Динамо", на этот раз из Новосибирска. А до этого 11 декабря в рамках группового этапа Евролиги бело- голубые сыграют с польской "Гдыней".