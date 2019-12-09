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Лента новостей / В России

Вдову хотят лишить наследства в Верховном Суде, ссылаясь на устную сделку

Передача дела судебную коллегию  Верховного суда – еще одна ошибка, считает юрист.

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Удастся ли академику РАН Владимиру Бетелину лишить наследства вдову его бывшего партнера, станет ясно 10 декабря, когда состоится давно ожидаемое заседание коллегии Верховного суда по экономическим спорам. Это будет уже четвертая, кассационная судебная инстанция по иску Бетелина к наследнице своего друга и партнера Александра Ставицкого Бэлле Раевской.

Сложности в отношениях Бетелина и Раевской возникли, пишет интернет-портал «РАПСИ», в 2018 году, когда академик подал иск о возврате ему 50% акций компании «Корунд-М», за которые, якобы, ему не заплатил по устному договору Ставицкий Сделка была заключена в 2011 году, акции отошли Ставицкому, а вот деньги Бетелин, по его собственным словам, с партнера требовать не спешил -  потребовал уже после кончины последнего, у его вдовы. Арбитражный суд решил, что Раевская Бетелину ничего не должна, поскольку срок давности предъявления исковых требований истек в 2014 году.

Но Бетелин подал апелляцию и выиграл суд второй инстанции: она пришла к мнению, что срок исковой давности начинается не с момента заключения сделки, а с момента предъявления требований истцом. Окружной кассационный суд решение апелляции отменил, согласившись с судом первой инстанции. Казалось, что история с «устной» сделкой окончательно рассылалась, однако Бетелин подал жалобу в Верховный суд, где 10 декабря состоится заседание.

Применительно к постановлению апелляции профессор Российской школы частного права Роман Бевзенко выразил несогласие, назвав это решение неправомерным. «По Гражданскому кодексу, - напомнил он,-  если срока платежа в договоре купли-продажи нет, то покупатель должен заплатить непосредственно сразу после передачи товара. Нарушение этой обязанности даёт право продавцу в разумный срок потребовать расторжения договора. Таким образом, исковая давность истекла через три года после передачи акций». «Обязательство до востребования», на которое так уповает Бетелин, «должно быть прямо установлено как именно до востребования, а в данном деле считать обязанность покупателя заплатить цену обязательством до востребования — это очень грубая ошибка, это противоречит закону».

Передача дела судебную коллегию  Верховного суда – еще одна ошибка, считает юрист. «Задача Верховного суда -  решать глобальные правовые проблемы, а не ловить блох в каких-то отдельных частных делах». Тем более что решение суда в пользу Бетелина может стать основанием для многочисленных судебных прецедентов, способных расшатать устои российского права собственности.
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