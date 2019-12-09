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Роман Старовойт: " Поборы в школах и детсадах - это безобразие"

На позапрошлой неделе в Курской области открыли «горячую линию» по проблемам поборов в школах и детских садах
Роман Старовойт: " Поборы в школах и детсадах - это безобразие"

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На позапрошлой неделе в Курской области открыли «горячую линию» по проблеме поборов в школах и детских садах. Там можно жаловаться и на другие проблемы в образовательных учреждениях, но в основном куряне выражают недовольство именно поборами. 

Сегодня на оперативном совещании Роман Старовойт рокомментировал работу «горячей линии. 

«На эту тему мы видим очень живую дискуссию, в том числе на моих страницах в социальных сетях», заметил губернатор. 

Похоже, тем, что на ребёнка, который не может сдать на что-то деньги, начинают воздействовать «репрессивными методами», уже никого не удивишь.  Но особенно главу региона удивило, что образовательные учреждения организуют платные концерты или платные мероприятия, включённые в образовательный процесс. 

«Например, платный показ каких-то бабочек. Это, конечно, безобразие. Всё это необходимо  исключать», - заключил губернатор. 

В целом, отметил Роман Старовойт, сообщений на «горячую линию» поступает очень много. Прорабатывать этот вопрос, по его мнению, нужно всем вместе.

Напомним, позвонить и сообщить о незаконных действиях руководства образовательных учреждений можно по номеру 70-05-86 (это линия на базе областного комитета образования и науки). О проблемах в городских школах и детсадах можно сообщать в городской комитет по номеру 58-54-76. «Горячие линии» работают в будни с 9 утра до 6 вечера.

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