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Курскэнерго с начала 2019 года исполнило более 1600 договоров на технологическое присоединение к электросетям

Сотрудники Курскэнерго подключили к электросетям целый ряд предприятий и объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития Курской области

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В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за 10 месяцев 2019 года. За рассматриваемый период специалисты предприятия исполнили 1636 договоров техприсоединения. Суммарная присоединенная мощность составила 29,6 МВт.

Сотрудники Курскэнерго подключили к электросетям целый ряд предприятий и объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития Курской области. Среди них значительную часть составляют объекты АПК.

Специалисты филиала обеспечили выдачу 1,2 мегаватт мощности ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – крупнейшему сельскохозяйственному предприятию региона, обеспечивающему производство более шести тысяч тонн овощей в год.

Также энергетики выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям объектов компании ООО «Мираторг – Курск». Новые мощности 0,74 МВт и 1,48 МВт соответственно получили комплекс площадок по доращиванию и откорму свиней в Золотухинском и Фатежском районах Курской области. Для подключения этих объектов сотрудники филиала построили 19,3 км воздушных линий электропередачи, смонтировали 7 линейных разъединителей 10 кВ.

Кроме того, филиалом обеспечено электроснабжение 896 индивидуальных жилых строений. Максимальная мощность объектов – 10,7 МВт.

«Повышение доступности энергетической инфраструктуры – одна из важных задач, стоящих перед энергетиками филиала. Мы готовы оказать поддержку, предложить оптимальные решения, предоставить техническую возможность для технологического присоединения разных категорий потребителей», – отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг Курскэнерго Сергей Севрюков.

На сайте www.mrsk-1.ru можно подать онлайн-заявку на ТП через личный кабинет клиента или через портал электросетевых услуг ПАО «Россети», что позволяет значительно упростить процедуру технологического присоединения и сократить количество очных визитов в клиентские офисы филиала. Посредством интерактивных сервисов можно также

отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт для физических и юридических лиц.

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