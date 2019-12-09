В Курской области прогнозируют туман и гололёд
Температура воздуха днём составит до 5º тепла
Температура воздуха по области ночью составит от 2º мороза до 3º тепла, днём до 5º тепла.
Спасатели рекомендуют курянам воздержаться от поездок в тумане, если возможности отложить поездку нет - снижать скорость. При управлении на скользской дороге не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач и в начале движения, что может привести к заносу.
Пешеходам советуют передвигаться в гололёд осторожно, ступая на всю подошву.