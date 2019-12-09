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В Курской области прогнозируют туман и гололёд

Температура воздуха днём составит до 5º тепла
В Курской области прогнозируют туман и гололёд

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МЧС предупреждает курян о тумане и гололедице. По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие моросящие осадки и туман. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. 

Температура воздуха по области ночью составит от 2º мороза до 3º тепла, днём до 5º тепла. 

Спасатели рекомендуют курянам воздержаться от поездок в тумане, если возможности отложить поездку нет - снижать скорость. При управлении на скользской дороге не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач и в начале движения, что может привести к заносу.

Пешеходам советуют передвигаться в гололёд осторожно, ступая на всю подошву. 
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