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Курские полицейские нашли столичного мошенника, продававшего несуществующие запчасти

Его жертвой стал 27-летний курянин 
Курские полицейские нашли столичного мошенника, продававшего несуществующие запчасти

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 27-летний курянин нашёл в соцсетях выгодное предложение о продаже автозапчастей по цене, значительно меньше рыночной. Он связался с продавцом, тот ответил, что товар отправит только после предоплаты. Курянин перечислил почти 4 тысячи рублей на счёт собеседника. Однако спустя длительное время товар так и не пришёл, а страница продавца оказалась заблокированной. Тогда парень обратился в полицию

Выяснилось, что продавцом, который не выполнил свои обязательства, оказался 37-летний житель Москвы. Для разбирательства курские полицейские направились в столицу. Они установили, что злоумышленник создал страницу, где размещал чужие объявления с рекламного сайта с более низкой ценой. На самом деле никаких товарав у него не было. Одним из первых клиентов этого мошенника стал курянин.

Сейчас правоохранители устанавливают других потерпевших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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