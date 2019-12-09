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Специалисты Курскэнерго провели первый урок из серии занятий по электробезопасности для учащихся Курской гимназии

Работники филиала ознакомили школьников с правилами поведения вблизи объектов электросетевого хозяйства и предупреждающими знаками

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Энергетики филиала «Россети Центр Курскэнерго» продолжают работу по предотвращению детского травматизма на электросетевых объектах. Они провели урок по электробезопасности для младших классов МБОУ «Гимназия №4» города Курска, в котором приняли участие 90 детей. Работники филиала ознакомили школьников с правилами поведения вблизи объектов электросетевого хозяйства и предупреждающими знаками, рассказали, как следует обращаться с бытовыми приборами, напомнили о правилах оказания доврачебной помощи пострадавшему от удара электрическим током.

Для урока курские энергетики использовали специально разработанный методический материал: мультимедийную презентацию, мультфильмы и красочные плакаты, где в легкой и доступной форме учащимся преподносятся основы осторожного обращения с электричеством.

В конце занятия энергетики подарили детям расписания уроков с основными правилами электробезопасности. Кроме того, каждый школьник получил книгу Вячеслава Колесника «Энерголандия» со стихами, ребусами, загадками и тестами по электробезопасности.

Помимо электробезопасности ребятам рассказали и о профессии энергетик. Традиционно, для ребят это самая увлекательная часть урока: они знакомятся со средствами защиты от поражения электрическим током, с удовольствием примеряют спецодежду электромонтера, термостойкую каску, диэлектрические боты и перчатки.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии Валентина Бесчастных подчеркнула: «Детям необходимо знать, чем опасен электрический ток, почему нельзя приближаться к энергооборудованию. Мы благодарны Курскэнерго за полезный урок и надеемся на дальнейшую совместную работу в этом направлении».

В планах Курскэнерго на декабрь – проведение еще трех занятий в МБОУ «Гимназия №4», в которых примут участие около 300 детей. В преддверии зимних каникул работники предприятия посетят 12 школ в районах области, чтобы также рассказать учащимся о необходимости строго соблюдать простые, но жизненно важные правила электробезопасного поведения в быту и на улице. В профилактических занятиях в общей сложности примут участие более 1000 детей.

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