Курская областная Дума утвердила бюджет на 2020 год

ТАКТ".На повестке дня заседания Курской областной Думы 26 вопросов. Основной – рассмотрение во втором чтении проекта бюджета региона на 2020 год и на плановый период двух следующих. В нем учтены поправки, параметры главного финансового документа изменились, сообщает телеканал "
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы: «Доходная часть увеличилась и составляет более 63 миллиардов. Если исходить из того, что исполнение бюджета 2019 года – 65 миллиардов, а принимали мы 54 миллиарда, то, естественно, бюджет 20-го года имеет очень хороший старт. И расходная часть также увеличилась. Будет составлять более 63 миллиардов рублей».
Как и прежде, наибольшую долю в расходах областной казны на следующий год составляют отрасли социально-культурной сферы. На социальную политику, образование, медицину, культуру и спорт выделяется свыше 41 миллиарда рублей. Также в проекте бюджета на 2020 год прогнозируется дефицит в объеме 730 миллионов рублей. На 21-й год запланирован нулевой показатель, а в 22-м ожидается профицит, превышающий полмиллиарда рублей. Проект бюджета предусматривает развитие – отмечают в руководстве регионального парламента, призывают избранников за него проголосовать.
Фракции КПРФ и ЛДПР в областной Думе традиционно не поддерживают проект главного финансового документа. Показатели доходов, по их мнению, низкие. Не учтены также другие аспекты. Призывы не принимать бюджет называет неконструктивными председатель регионального парламента.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы: «Что значит не принимать бюджет? Ну, давайте не примем. Мы не будем выполнять национальные проекты, на которые выделяются федеральные средства. Мы не будем платить людям зарплаты. Мы будем финансироваться по 1\12 части бюджета. Разве это нормально? Я полагаю, что это лишь повод для того, чтобы заявить о себе».
После обсуждений, депутаты принимают бюджет. Но на этом их работа закончена. Предстоит рассмотреть ряд других законопроектов, в том числе внесенных губернатором. Так, предлагается возобновить ежегодные выплаты многодетным семьям на приобретение спортивной формы.
Александр Еремчук, председатель правового комитета Администрации Курской области: «По объективным причинам в 2014 году выплата была приостановлена. Сейчас она возобновляется. Причем возобновляется в существенно увеличенном размере. Для девочек эта выплата будет составлять около 8500 тысяч рублей и 7500 тысяч для мальчиков. Так, для справки скажу, что получателями этой меры социальной поддержки является 1301 семья».
В пакете внесенных администрацией региона законопроектов также предложение предоставить налоговый вычет инвесторам. Правда не всем, а тем, кто занимается сферой машиностроения, перерабатывающей и химической промышленностью. Идея повысить таким образом инвестиционную привлекательность области находит у избранников поддержку.
Также думцы обращаются к правительству России с просьбой внести изменения в законодательство, регулирующее обращение с отходами. Ситуацию, когда владельцы жилья, в котором никто не проживает, платят за услуги по вывозу мусора, они считают несправедливой. Депутат Думы Дмитрий Гурин надеется, что Кабинет министров отреагирует на эту инициативу курских законотворцев так же, как на предложение решить вопрос с переплатой за отопление.
Дмитрий Гурин, депутатКурской областной Думы: «Дума с этим была не согласна, мы обращались в правительство. Сегодня вопрос разрешен. Вышло постановления правительство, которое учло все предложения. Переплаты не будет никакой».
Среди прочего, депутаты также вносят изменения в так называемый «Закон о тишине». Недавно его дополнили запретом шуметь не только ночью, но и в дневное время. Возник юридический казус – проведение официальных и разрешенных праздничных мероприятий подпадают под действие закона и считаются административным правонарушением. Своим голосованием региональные парламентарии исправляют ситуацию.
Курская областная Дума утвердила бюджет на 2020 год
В нем учтены поправки, параметры главного финансового документа изменились