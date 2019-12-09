В Курске девушка-таксистка преследовала и задержала грабителя

Он расплатился только наполовину, схватил с панели мобильный телефон таксистки и пустился наутёк





В Курске пьяный мужчина пытался ограбить девушку-таксистку, но она задержала грабителя.Около часа дня курянин вызвал такси. Во время поездки он постоянно называл новые адреса. Девушка-водитель следовала маршруту, который завершился на улице Зелёной. Но там пассажир расплатился лишь наполовину и сделал вид, что переводит оставшиеся деньги через мобильное приложение. Неожиданно он схватил с панели мобильный телефон таксистки и побежал в сторону гаражного кооператива. Девушка оказалась не из робкого десятка и сначала попыталась остановить злоумышленника словами, а затем стала преследовать его на машине.Девушке помогли случайные прохожие и полицейские, которые патрулировали район. Когда грабитель понял, что единственный выход из лабиринта гаражей перекрыт преследователями, сдался. Девушка забрала свой смартфон, а преступника задержала полиция. Мужчина вёл себя неадекватно.От проведения медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотиков он отказался и по решению суда получил 7 суток ареста, - сообщают в региональном УМВД.Выяснилось, что грабитель ранее уже был судим, сейчас на его счету также две кражи, совершённые в Северо-Западном микрорайоне. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". По этой статье преступнику грозит до 4 лет лишения свободы, но итоговое наказание назначат по совокупности совершённых преступлений, отмечают правоохранители. Суда рецидивист будет ожидать под стражей в СИЗО.