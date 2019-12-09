Рецидивист с топором ночью громил билборды в центре Курска
Хулигана задержали сотрудники Росгвардии
На улице Ленина он топором громил щиты наружной рекламы и плафоны уличного освещения. Разбив несколько билбордов, он направился в сторону площади Перекальского. На месте происшествия свидетели сообщили росгвардейцам приметы хулигана. Поймали его около торгово-развлекательного центра «Пушкинский». Он пытался скрыться, но не сумел.
Нарушителем оказался 25-летний рецидивист. Чем его не устроило оформление центральных улиц не уточняется.