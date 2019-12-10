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Лента новостей / В регионе

Крупная авария на федеральной трассе. В Курской области пройдут учения

Курян просят сохранять спокойствие

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Сегодня и завтра в Курской области пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры.


Как пояснили в региональном МЧС, по легенде, из-за резко ухудшившейся погоды - снегопада, снежных заносов и гололедицы - на федеральной трассе произошла крупная авария.


В учениях будут задействованы органы управления и силы региональной территориальной подсистемы РСЧС. Курян просят сохранять спокойствие.


По опыту прошлых лет, ЧС, вызванные с нарушением пропускной способности автодорог Курской области, актуальны для нашего региона, отмечают в спасательном ведомстве.

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