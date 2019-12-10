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В Курск из Москвы едет главный инженер «Квадры»

Тепло в квартиры курян начнёт поступать ближе к вечеру
В Курск из Москвы едет главный инженер «Квадры»

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В Курск из Москвы выехал главный инженер ПАО «Квадра». Он будет контролировать ситуацию по ликвидации порыва на теплосети. 

Напомним, сегодня в северо-западном районе произошло два порыва теплотрассы - на улице 50 лет Октября и на перекрёстке проспекта Хрущёва и улицы Студенческая. В зоне отключения отопления и горячей воды осталось порядка 200 домов и ряд социальных объектов. На место аварии выехал Роман Старовойт. Также под председательством заместителя губернатора Алексея Смирнова состоялось заседание областного координационного штаба по ликвидации порыва. Штаб координирует деятельность всех служб, сообщает региональная администрация. 

Теплоэнергетики предварительной причиной называют наружную коррозию сети. На месте ведутся подготовительные работы – откачка воды. После этого начнётся ремонт.

По предварительным данным, на местах аварии обойдутся локальными работами. Тепло в квартиры курян начнёт поступать ближе к вечеру. 

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