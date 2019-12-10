Курянку, сдающую жильё, обманул аферист из Ульяновской области

Мужчина сказал, что случайно перевёл на карту курянки неверную сумму и просил вернуть разницу

Курские полицейские задержали 28-летнего жителя Ульяновской области - он оказался очередным интернет-мошенником. Среди его жертв - 36-летняя курянка, которая сдавала квартиру через сайт рекламных объявлений.Парень позвонил женщине и без просмотра квартиры захотел забронировать жильё и сразу перевести предоплату за несколько месяцев. Вместо того, чтобы перечислить деньги по номеру телефона или номеру банковской карты, мошенник убедил курянку, что у него есть специальный счёт, и ему необходим чек о совершении операции, а для этого женщине нужно было совершить ряд операций через банкомат.Вскоре, находясь постоянно на связи, мужчина сказал, что случайно перевёл на карту курянки неверную сумму и просил вернуть разницу. Женщина, следуя указаниям собеседника, перечислила 30 тысяч рублей.Сейчас аферист арестован и останется под арестом до окончания следствия. Также он должен будет вернуть похищенные деньги. Если же мужчина этого не сделает, на его имущество наложат арест и продадут, чтобы покрыть убытки потерпевших.