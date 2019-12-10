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Лента новостей / В регионе

Курянки выбрали детское одеяло в качестве «Подарка новорождённому»

На втором месте – комбинезон-трансформер
Курянки выбрали детское одеяло в качестве «Подарка новорождённому»

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Курянки выбрали детское одеяло в качестве «Подарка новорождённому». За этот вариант проголосовали 29,1% участниц опроса, который проходил на портале «Действуем вместе».  

На втором месте – комбинезон-трансформер (25,9%). Всего в голосовании приняли участие свыше 200 пользователей сайта, ообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. 

Таким образом, в подарочный комплект уже с января 2020 года войдут детское одеяло и комбинезон-трансформер. На это предусмотрены средства регионального бюджета. Стоимость одного такого комплекта составит 2,5 тысячи рублей, отметила заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская. 

«Уже ведём переговоры с региональными производителями. Основное требование в том, чтобы использовались только высококачественные натуральные материалы», – рассказала Ирина Хмелевская. 

Комбинезоны будут универсальной расцветки, которая подойдёт и для мальчиков, и для девочек, рождённых в Курской области - на комплектах будет региональная символика. 

К слову, такие же пожелания по составу «Подарка новорождённому» были высказаны и на заседании рабочей группы при участии представителей многодетных семей, которое состоялось в ноябре под председательством Ирины Хмелевской.
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