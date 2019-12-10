На втором месте – комбинезон-трансформер

Курянки выбрали детское одеяло в качестве «Подарка новорождённому». За этот вариант проголосовали 29,1% участниц опроса, который проходил на портале «Действуем вместе».На втором месте – комбинезон-трансформер (25,9%). Всего в голосовании приняли участие свыше 200 пользователей сайта, ообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.Таким образом, в подарочный комплект уже с января 2020 года войдут детское одеяло и комбинезон-трансформер. На это предусмотрены средства регионального бюджета. Стоимость одного такого комплекта составит 2,5 тысячи рублей, отметила заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.«Уже ведём переговоры с региональными производителями. Основное требование в том, чтобы использовались только высококачественные натуральные материалы», – рассказала Ирина Хмелевская.Комбинезоны будут универсальной расцветки, которая подойдёт и для мальчиков, и для девочек, рождённых в Курской области - на комплектах будет региональная символика.К слову, такие же пожелания по составу «Подарка новорождённому» были высказаны и на заседании рабочей группы при участии представителей многодетных семей, которое состоялось в ноябре под председательством Ирины Хмелевской.